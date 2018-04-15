Саудовская Аравия выделит $200 млн финансовой помощи Палестине

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Эр-Рияд выделит на нужды Палестины финансовую помощь на сумму 200 миллионов долларов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в воскресенье в ходе работы саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

По словам монарха, 150 миллионов долларов будут направлены в фонд палестинского мусульманского имущества "Вакф", еще 50 миллионов в бюджет БАПОР — Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

