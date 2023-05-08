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Саудовская Аравия выделит $100 млн на гуманитарную помощь для Судана

Саудовская Аравия выделит $100 млн на гуманитарную помощь для Судана Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распорядились выделить $100 млн на гуманитарную помощь для Судана, где продолжаются столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназ
Другие страны
8 мая 2023 г. 04:43
Саудовская Аравия выделит $100 млн на гуманитарную помощь для Судана

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд распорядились выделить $100 млн на гуманитарную помощь для Судана, где продолжаются столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом).

Как передает Report, об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Реализация инициативы возложена на Центр гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. короля Сальмана. Он в первую очередь будет работать над обеспечением потребностей внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из-за боевых действий. Центр также запустил благотворительную онлайн-кампанию по оказанию помощи гражданскому населению Судана, которая предусматривает внесение пользователями прямых пожертвований.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Sudana 100 milyon dollarlıq humanitar yardım edəcək

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