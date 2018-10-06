 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саудовская Аравия вскоре объявит о крупнейшей сделке, не связанной с нефтью

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Объявление о крупнейшей для Саудовской Аравии сделке, не связанной с нефтяной отраслью, состоится через две недели — во время инвестиционного форума в Эр-Рияде. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в интервью агентству Блумберг наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

    "Эта сделка содержит огромные цифры и имеет отношение к Саудовской Аравии в области, далекой от нефтяной. О ней будет объявлено на инвестиционном форуме через две недели", — сказал принц.

    Второй форум "Будущая инвестиционная инициатива" пройдет в столице Саудовской Аравии 23-25 октября под председательством наследного принца, который также возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi