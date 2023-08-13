Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине.

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, размещенном на странице в Х (ранее Twitter).

Наиф ас-Судейри вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты в качестве посла по совместительству в Государстве Палестина. Церемония вручения верительных грамот состоялась в здании палестинского посольства в Аммане.

Ас-Судейри стал первым дипломатом, который будет представлять интересы Саудовской Аравии в Палестине.