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Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине.
Другие страны
13 августа 2023 г. 03:21
Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, размещенном на странице в Х (ранее Twitter).

Наиф ас-Судейри вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты в качестве посла по совместительству в Государстве Палестина. Церемония вручения верительных грамот состоялась в здании палестинского посольства в Аммане.

Ас-Судейри стал первым дипломатом, который будет представлять интересы Саудовской Аравии в Палестине.

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