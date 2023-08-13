Саудовская Аравия впервые назначила посла в Палестине

Глава дипломатической миссии Саудовской Аравии в Иордании Наиф ас-Судейри назначен послом по совместительству в Палестине.
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Наиф ас-Судейри вручил советнику президента Палестины по дипломатическим вопросам Маджди аль-Халиди верительные грамоты в качестве посла по совместительству в Государстве Палестина. Церемония вручения верительных грамот состоялась в здании палестинского посольства в Аммане.
Ас-Судейри стал первым дипломатом, который будет представлять интересы Саудовской Аравии в Палестине.