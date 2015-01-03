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    Саудовская Аравия вновь открывает посольство в Ираке

    Стороны пришли к согласию открыть в Эрбиле консульство

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия намерена вновь открыть в столице Ирака Багдаде посольство, а в городе Эрбиль консульство.

    Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространило официальное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA). В информации отмечается о достижении договоренности по этому поводу между сторонами.

    В сообщении говорится, что на этой неделе Багдад посетит делегация Саудовской Аравии с целью налаживания технической инфраструктуры дипмиссии, открытие которой после долгого перерыва запланировано на ближайшее будущее.

    Отметим, что в 1990 году посольство в Багдаде было закрыто из-за оккупации Ираком Кувейта при Саддаме Хусейне и шантаже официального Эр-Риада.

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