Саудовская Аравия вновь открывает посольство в Ираке

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия намерена вновь открыть в столице Ирака Багдаде посольство, а в городе Эрбиль консульство.

Как сообщает Report, информацию по этому поводу распространило официальное информационное агентство Саудовской Аравии (SPA). В информации отмечается о достижении договоренности по этому поводу между сторонами.

В сообщении говорится, что на этой неделе Багдад посетит делегация Саудовской Аравии с целью налаживания технической инфраструктуры дипмиссии, открытие которой после долгого перерыва запланировано на ближайшее будущее.

Отметим, что в 1990 году посольство в Багдаде было закрыто из-за оккупации Ираком Кувейта при Саддаме Хусейне и шантаже официального Эр-Риада.