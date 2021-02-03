О нас
Report Georgia
Аудио новости

 Саудовская Аравия внесла во временный "черный список" 20 стран

 Саудовская Аравия внесла во временный "черный список" 20 стран Саудовская Аравия временно запретила въезд в королевство из 20 стран из-за пандемии коронавируса.
Другие страны
3 февраля 2021 г. 03:44
 Саудовская Аравия внесла во временный черный список 20 стран

Саудовская Аравия временно запретила въезд в королевство из 20 стран из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати со ссылкой на министерство внутренних дел.

Указ МВД вступает в силу с 21:00 (22:00 бакинское время) в среду, 3 февраля. "Во исполнение рекомендаций Минздрава в качестве меры предосторожности в рамках усилий по контролю и предотвращению распространения коронавируса... МВД объявил о временном запрете на въезд в страну негражданам, дипломатам, медицинским работникам и членам их семей из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Португалии, США, Турции, Франции, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Японии, - говорится в заявлении ведомства. - Запрет затрагивает также путешествующих из других стран, если они проезжали через одно из этих 20 государств в течение 14 дней до момента подачи (документов) на въезд в королевство".

Как отмечает агентство, "граждане, дипломаты, медицинские работники и члены их семей, въезжающие из вышеуказанных стран или проезжавшие через них транзитом за 14 дней до возвращения в королевство, смогут въехать в страну с соблюдением карантинных мер, предусмотренных министерством здравоохранения".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
27 января 2021 г. 11:10
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
Джейхун Байрамов обсудил с французским сопредседателем ситуацию в регионе
27 января 2021 г. 16:26
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
28 января 2021 г. 19:00
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi