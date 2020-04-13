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Саудовская Аравия выразила надежду на улучшение ситуации в нефтяном рынке

​Саудовская Аравия выразила надежду на улучшение ситуации в нефтяном

Саудовская Аравия надеется, что ситуация на нефтяном рынке улучшится в ближайшие месяцы. 

Как передает Report, об этом сказал министр энергетики страны Абдулазиз бен Салман аль Сауд.

 В беседе с агентством Bloomberg, он выразил надежду, что после договоренности ОПЕК+ ситуация на рынке нефти "смягчится" в следующие месяцы или в ней будет меньше неопределенности.

Отметим, что 12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года по начало мая 2022-го. 

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт помимо сделки ОПЕК+ согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн. баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам.

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