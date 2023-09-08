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Саудовская Аравия ведет переговоры с Францией о приобретении истребителей Rafale

Саудовская Аравия ведет переговоры с Францией о приобретении истребителей Rafale Саудовская Аравия ведет переговоры с Францией о приобретении истребителей Rafale
Другие страны
8 сентября 2023 г. 23:19
Саудовская Аравия ведет переговоры с Францией о приобретении истребителей Rafale

Саудовская Аравия обсуждает с Францией возможность приобретения многоцелевых истребителей Rafale для военно-воздушных сил королевства, которые в настоящее время используют американские F-15 и европейские Eurofighter Typhoon.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Вопрос приобретения истребителей Rafale производства компании Dassault Aviation, в частности, обсуждался на встрече министра обороны Саудовской Аравии и министра Вооруженных сил Франции, который находится с официальным визитом в Эр-Рияде.

По словам одного из источников, Саудовская Аравия рассматривает возможность закупить до 200 самолетов - в зависимости от условий потенциального соглашения, которые будут определены производителем.

"В долгосрочной перспективе королевство могло бы приобрести от 100 до 200 истребителей Rafale, что примерно сопоставимо с количеством F-15 и Eurofighter Typhoon, которые сейчас стоят на вооружении армейской авиации", - сказал источник. В то же время собеседник агентства отметил, что переговоры между Саудовской Аравией и Францией находятся на начальном этапе, поэтому в настоящее время стороны не достигли "даже предварительных договоренностей".

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