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Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для США и Европы

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для США и Европы Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии.
Другие страны
6 июля 2023 г. 20:41
Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для США и Европы

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Наиболее существенным будет рост цен для клиентов из Средиземноморья (1-1,1%) и Северо-Западной Европы (0,8%). Для США саудовская нефть подорожает на 0,1%.

Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - в следующем месяце увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $3,2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

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