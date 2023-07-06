Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для США и Европы

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Наиболее существенным будет рост цен для клиентов из Средиземноморья (1-1,1%) и Северо-Западной Европы (0,8%). Для США саудовская нефть подорожает на 0,1%.

Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - в следующем месяце увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $3,2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.