Саудовская Аравия увеличит протяженность железных дорог до 8 тыс. км

Саудовская Аравия планирует увеличить протяженность своей железнодорожной сети до 8 тыс. километров в ближайшие годы.
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"Королевство ожидает беспрецедентное развитие железнодорожной сети. За счет реализации новых проектов ее общая протяженность в ближайшие годы превысит 8 тыс. километров", - отметил он.
Сейчас протяженность железных дорог Саудовской Аравии составляет более 5,5 тыс. км. Расширение сети, по словам аль-Джасира, позволит королевству стать центром региональных логистических операций.