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Саудовская Аравия увеличит протяженность железных дорог до 8 тыс. км

Саудовская Аравия увеличит протяженность железных дорог до 8 тыс. км Саудовская Аравия планирует увеличить протяженность своей железнодорожной сети до 8 тыс. километров в ближайшие годы.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 03:17
Саудовская Аравия увеличит протяженность железных дорог до 8 тыс. км

Саудовская Аравия планирует увеличить протяженность своей железнодорожной сети до 8 тыс. километров в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на правительственное агентство Saudi Press, об этом заявил министр транспорта Саудовской Аравии Салех бен Насер аль-Джасир на открытии конференции и выставки Saudi Rail в Эр-Рияде.

"Королевство ожидает беспрецедентное развитие железнодорожной сети. За счет реализации новых проектов ее общая протяженность в ближайшие годы превысит 8 тыс. километров", - отметил он.

Сейчас протяженность железных дорог Саудовской Аравии составляет более 5,5 тыс. км. Расширение сети, по словам аль-Джасира, позволит королевству стать центром региональных логистических операций.

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