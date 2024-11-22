Саудовская Аравия увеличит протяженность железных дорог до 8 тыс. км

Саудовская Аравия планирует увеличить протяженность своей железнодорожной сети до 8 тыс. километров в ближайшие годы.

Саудовская Аравия планирует увеличить протяженность своей железнодорожной сети до 8 тыс. километров в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на правительственное агентство Saudi Press, об этом заявил министр транспорта Саудовской Аравии Салех бен Насер аль-Джасир на открытии конференции и выставки Saudi Rail в Эр-Рияде.

"Королевство ожидает беспрецедентное развитие железнодорожной сети. За счет реализации новых проектов ее общая протяженность в ближайшие годы превысит 8 тыс. километров", - отметил он.

Сейчас протяженность железных дорог Саудовской Аравии составляет более 5,5 тыс. км. Расширение сети, по словам аль-Джасира, позволит королевству стать центром региональных логистических операций.