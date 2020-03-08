Саудовская Аравия увеличит добычу нефти

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти из-за того, что на переговорах в Вене 6 марта страны-участники ОПЕК не смогли договориться о регулировании добычи с апреля. Об этом передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщили источники агентства, мартовские показатели нефтедобычи Саудовской Аравии составляют 9,7 млн баррелей в день. Страна намерена повысить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки. Авторы статьи отмечают, что такое наращивание нефтедобычи "повергнет рынки в хаос" на фоне уже ударившей по мировой экономике эпидемии коронавируса COVID-19.