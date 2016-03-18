Саудовская Аравия сворачивает авиаудары против повстанцев в Йемене

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия объявила о сворачивании операций против повстанцев в Йемене, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Международная коалиция, которую поддерживают США, начала бомбардировки год назад для поддержки правительства Йемена, признанного мировым сообществом.

По словам представителя армии Саудовской Аравии, коалиция продолжит оказывать поддержку с воздуха йеменским войскам.

В четверг стало известно, что число погибших в результате авианалета коалиции под руководством Саудовской Аравии на севере Йемена удвоилось, превысив сто человек.

По словам очевидцев, по меньшей мере два снаряда попали в оживленный рынок в провинции Хадджа, которую контролируют повстанцы-хуситы. По данным ООН, среди погибших - 22 ребенка.

Повстанцы-хуситы воюют с вооруженными силами, лояльными изгнанному президенту Мансуру Хади.

В результате конфликта погибли более 6200 мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома.