Саудовская Аравия строит на границе с Ираком стену для защиты от ИГИЛ

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия строит "Большую стену" на границе с Ираком с целью защиты от боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Report со ссылкой на The Telegraph.

Проект заграждения предусматривает возведение заборов и траншей вдоль государственной границы между Саудовской Аравией и Ираком, протяженностью около 965 км. Следует отметить, что строительство "Большой стены" началось в сентябре 2014 года, когда боевики "Исламского государства" взяли под контроль значительную территорию Ирака.

Сейчас пограничная зона с Ираком состоит из пяти слоев ограждения со сторожевыми башнями, камерами ночного видения и радарами. К приграничной зоне направили 30 тыс. военнослужащих.