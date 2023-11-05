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Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре

Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре Саудовская Аравия продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца декабря 2023 года.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 21:20
Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 млн б/с в декабре

Саудовская Аравия продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца декабря 2023 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. Затем Саудовская Аравия заявила, что продлевает снижение производства до конца года, но каждый месяц будет пересматривать это решение. В декабре, как уточняется в сообщении, королевство также будет принимать решение либо о продлении сокращения, либо о его углублении, либо об увеличении добычи.

Объем добычи нефти Саудовской Аравией в декабре с учетом сокращения составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение на 1 млн б/с идет в дополнение к принятому в апреле решению о снижении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, общий объем уменьшения добычи королевством составит 1,5 млн б/с.

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