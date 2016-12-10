Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в Европу и США

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия уведомила своих клиентов о сокращении поставок нефти, начиная с января 2017 года, в соответствии с решением Организации стран-экспортеров нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, саудовская сторона сокращает поставки нефти в Европу и США, тогда как азиатские покупатели останутся практически не затронуты этим сокращением.

Ранее сообщалось, что экспортеры нефти согласовали сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день. Кроме того, страны, не являющиеся членами нефтяного картеля, согласились сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки.

Вскоре должен состояться саммит с участием членов ОРЕС и других экспортеров для окончательного согласования сокращений добычи нефти.