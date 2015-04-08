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    Саудовская Аравия согласна повышать цены на нефть

    Но на основе четких принципов

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия согласна на увеличение цен на нефть, если ее поддержат страны, не входящие в ОПЕК.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр нефти королевства Али аль-Наими.

    "Королевство по-прежнему готово помочь вернуть стабильность на рынке и содействовать разумному повышению цен, но вместе с основными нефтедобывающими и экспортирующими странами и на основе четких принципов и высокой прозрачности, вместе со странами залива и странами-членами ОПЕК", — заявил он.

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