Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет

Саудовская Аравия разрешила совершать малый хадж (умру) паломникам старше 70 и младше 18 лет.

Саудовская Аравия разрешила совершать малый хадж (умру) паломникам старше 70 и младше 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг официальная газета королевства Okaz.

Министерство по делам хаджа и умры одобрило выдачу разрешений через специальные приложения лицам старше 70 лет при условии, что "они прошли иммунизацию двумя дозами вакцины против нового коронавируса". Одновременно с этим в Мекку на хадж и умру с правом доступа в Большую мечеть также при условии полной вакцинации допускаются дети в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее такое право было дано только вакцинированным паломникам от 18 до 70 лет. Исключение делается для тех, кто уже переболел коронавирусом и не успел привиться: они также могут совершать умру.

Умра - малый хадж - может совершаться в любое время года в отличие от большого хаджа, который строго ограничен временными рамками.