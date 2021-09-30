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Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет

Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет Саудовская Аравия разрешила совершать малый хадж (умру) паломникам старше 70 и младше 18 лет.
Другие страны
30 сентября 2021 г. 18:53
Саудовская Аравия сняла ограничения на совершение малого хаджа паломниками старше 70 лет

Саудовская Аравия разрешила совершать малый хадж (умру) паломникам старше 70 и младше 18 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг официальная газета королевства Okaz.

Министерство по делам хаджа и умры одобрило выдачу разрешений через специальные приложения лицам старше 70 лет при условии, что "они прошли иммунизацию двумя дозами вакцины против нового коронавируса". Одновременно с этим в Мекку на хадж и умру с правом доступа в Большую мечеть также при условии полной вакцинации допускаются дети в возрасте от 12 до 17 лет. Ранее такое право было дано только вакцинированным паломникам от 18 до 70 лет. Исключение делается для тех, кто уже переболел коронавирусом и не успел привиться: они также могут совершать умру.

Умра - малый хадж - может совершаться в любое время года в отличие от большого хаджа, который строго ограничен временными рамками.

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