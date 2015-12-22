Саудовская Аравия сбила выпущенную Йеменом баллистическую ракету

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Противоракетной обороне Саудовской Аравии удалось сбить 21 декабря баллистическую ракету Йемена, направленную на провинцию Джизан. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По информации союзников хуситов в армии Йемена, целью ракеты была нефтедобывающая инфраструктура в южной части королевства.

Как передает государственное информационное агентство Саудовской Аравии SPA, пресс-секретарь коалиции во главе с Саудовской Аравией заявил, что ракета была нацелена на город Джизан.

В свою очередь новостное агентство хуситов Saba сообщило со ссылкой на бригадного генерала Шарафа Лукмана, что ракета, нацеленная на инфраструктуру нефтедобывающей компании Saudi Aramco, "точно поразила цель".