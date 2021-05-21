Саудовская Аравия разрешит иностранцам совершить хадж в 2021 году

Иностранцы в этом году смогут совершить хадж наряду с подданными Саудовской Аравии.

Иностранцы в этом году смогут совершить хадж наряду с подданными Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу саудовская газета Al-Watan.

Это, отмечает она, допускается при условии соблюдения строгих санитарных норм для сокращения распространения эпидемии коронавируса.

Данное решение властей Саудовской Аравии принято после того, как 9 мая министерство по делам хаджа и умры королевства заявило, что паломничество может быть проведено при соблюдении санитарных норм, мер безопасности и различных ограничительных предписаний для охраны здоровья и благополучия участвующих в нем.

Позднее министерство объявило, что продолжает следить за развитием ситуации. Конкретные меры и планы будут оглашены позже.

Обычно на хадж собираются свыше 2,5 млн мусульман. В прошлом году из-за пандемии коронавируса путешествие в Мекку в ходе хаджа впервые в современной истории было разрешено совершить всего тысяче паломников. Тогда из-за закрытия границ Саудовской Аравии в хадже смогли принять участие только люди, живущие в королевстве.

В этом году большой хадж к святыням выпадает на вторую половину июля. Малый хадж можно совершить в любое время года.