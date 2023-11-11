О нас

Саудовская Аравия проведет в Эр-Рияде совместный арабо-исламский саммит

Саудовская Аравия проведет в Эр-Рияде совместный арабо-исламский саммит Саудовская Аравия проведет в субботу в Эр-Рияде внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Другие страны
11 ноября 2023 г. 09:22
Саудовская Аравия проведет в Эр-Рияде совместный арабо-исламский саммит

Саудовская Аравия проведет сегодня в Эр-Рияде внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С учетом исключительных обстоятельств, происходящих в секторе Газа, и после консультаций Королевства Саудовская Аравия с Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества было решено провести внеочередной совместный арабо-исламский саммит в Эр-Рияде в субботу, 11 ноября 2023 года", - указано в сообщении на странице министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Изначально предполагалось, что в субботу в Эр-Рияде состоится экстренное заседание Совета ЛАГ на высшем уровне, в воскресенье - внеочередной саммит ОИС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi