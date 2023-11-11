Саудовская Аравия проведет в Эр-Рияде совместный арабо-исламский саммит

Саудовская Аравия проведет в субботу в Эр-Рияде внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Саудовская Аравия проведет сегодня в Эр-Рияде внеочередной совместный саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С учетом исключительных обстоятельств, происходящих в секторе Газа, и после консультаций Королевства Саудовская Аравия с Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества было решено провести внеочередной совместный арабо-исламский саммит в Эр-Рияде в субботу, 11 ноября 2023 года", - указано в сообщении на странице министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

Изначально предполагалось, что в субботу в Эр-Рияде состоится экстренное заседание Совета ЛАГ на высшем уровне, в воскресенье - внеочередной саммит ОИС.