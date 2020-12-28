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Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за COVID-19

Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за COVID-19 Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса
Другие страны
28 декабря 2020 г. 10:33
Саудовская Аравия продлила запрет на въезд из-за COVID-19

Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства, распространенном Саудовским агентством новостей SPA.

21 декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Примеру Саудовской Аравии последовали другие страны в регионе - Оман и Кувейт. Однако накануне Оман объявил об открытии границ с 29 декабря.

"Приостановка международного авиасообщения, за исключением экстренных случаев, а также запрет на пересечение морских и сухопутных границ королевства продлеваются еще на неделю из-за обнаружения нового штамма коронавируса в ряде стран и для изучения ситуации еще в течение недели", - отмечается в сообщении МВД.

При этом запрет не касается грузовых перевозок, те, кто не являются подданными Саудовской Аравии, тоже могут покинуть страну на самолетах.

С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено свыше 362,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из заболевших умерли 6 185 человек, более 353 тысяч полностью выздоровели.

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