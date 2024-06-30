Саудовская Аравия призвала своих подданных покинуть Ливан

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан на фоне роста напряженности между Израилем и ливанской партией "Хезболлах".

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан на фоне роста напряженности между Израилем и ливанской партией "Хезболлах".

Как передает Report , об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает уже находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана", - говорится в заявлении.

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти Израиля вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по "Хезболлах", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.