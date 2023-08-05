Саудовская Аравия призвала подданных королевства покинуть Ливан

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан из-за вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильва.

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан из-за вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильва.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике предупреждает об опасности нахождения в районах, где наблюдаются вооруженные конфликты, а также призывает подданных немедленно покинуть территорию Ливана. Кроме того, посольство напомнило саудовским подданным о важности соблюдать запрет на поездки в Ливан", - отмечается в документе.

2 августа боевики экстремистской организации "Джунд аш-Шам" нарушили достигнутое ранее соглашение о прекращении огня и обстреляли позиции отрядов палестинского движения ФАТХ. Ожесточенные перестрелки вспыхнули в лагере 30 июля после убийства военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши.

По данным медицинских источников, за четыре дня уличных перестрелок в Айн-аль-Хильве погибли 13 человек, еще 60 получили ранения. Свыше 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайда, в окрестностях которого находится лагерь.