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Саудовская Аравия призвала подданных королевства покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала подданных королевства покинуть Ливан Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан из-за вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильва.
Другие страны
5 августа 2023 г. 04:21
Саудовская Аравия призвала подданных королевства покинуть Ливан

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало подданных королевства покинуть Ливан из-за вооруженных столкновений в лагере палестинских беженцев Айн-аль-Хильва.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном на ее странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике предупреждает об опасности нахождения в районах, где наблюдаются вооруженные конфликты, а также призывает подданных немедленно покинуть территорию Ливана. Кроме того, посольство напомнило саудовским подданным о важности соблюдать запрет на поездки в Ливан", - отмечается в документе.

2 августа боевики экстремистской организации "Джунд аш-Шам" нарушили достигнутое ранее соглашение о прекращении огня и обстреляли позиции отрядов палестинского движения ФАТХ. Ожесточенные перестрелки вспыхнули в лагере 30 июля после убийства военного командира ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши.

По данным медицинских источников, за четыре дня уличных перестрелок в Айн-аль-Хильве погибли 13 человек, еще 60 получили ранения. Свыше 2 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайда, в окрестностях которого находится лагерь.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşlarını təcili Livanı tərk etməyə çağırıb

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