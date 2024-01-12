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Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену

Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации на фоне ударов США и Великобритании по позициям йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Другие страны
12 января 2024 г. 07:03
Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену

МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации на фоне ударов США и Великобритании по позициям йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства в микроблоге в социальной сети Х.

"Королевство Саудовская Аравия с серьезной обеспокоенностью наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и воздушными ударами, которым подверглись ряд объектов в Йеменской республике. Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избегать эскалации в свете происходящих в регионе событий", - отмечается в заявлении.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 удара по позициям "Ансар Алла" в четырех провинциях Йемена, включая Сану и Ходейду на побережье Красного моря, чтобы прекратить нападения хуситов на связанные с Израилем корабли в Красном море. Хуситы пригрозили им "высокой ценой" за эту массированную атаку.

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