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    Саудовская Аравия приветствовала новую стратегию США по отношению к Ирану

    Тегеран использовал отмену санкций для развития ракетной программы, считают в Эр-Рияде

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Эр-Рияд приветствует новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, основные пункты которой в своем выступлении обозначил американский президент Дональд Трамп.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя заявление властей аравийского королевства.

    Эр-Рияд выражает свою поддержку твердой позиции США, которую высказал президент Дональд Трамп по отношению к Ирану и "агрессивной политики Тегерана", говорится в заявлении саудовских властей. По их убеждению, "Иран использовал отмену против него санкций для развития своей ракетной программы, которая является угрозой для всего региона".

    Кроме того, как указывал Эр-Рияд, Тегеран "продолжает поддерживать террористические группировки, такие как "Хезболлах" и движение хуситов в Йемене".

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