О нас

Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС

Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС Королевство Саудовской Аравии официально присоединилось к БРИКС, став полноценным членом организации.
Другие страны
2 января 2024 г. 18:34
Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС

Королевство Саудовской Аравии официально присоединилось к БРИКС, став полноценным членом организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya.

"Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире, - говорится в сообщении телеканала.

В августе группа пригласила шесть стран присоединиться к ней, связав некоторых крупнейших производителей энергии на планете с крупнейшими потребителями в развивающихся странах.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января этого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı BRİKS-ə qoşulub

Самое читаемое

Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
27 декабря 2023 г. 00:22
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
27 декабря 2023 г. 16:07
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата
27 декабря 2023 г. 21:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi