Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС

Королевство Саудовской Аравии официально присоединилось к БРИКС, став полноценным членом организации.

Королевство Саудовской Аравии официально присоединилось к БРИКС, став полноценным членом организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает саудовский государственный телеканал Al Ekhbariya.

"Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, куда входят Россия, Китай и другие страны, что укрепляет его позиции в мире, - говорится в сообщении телеканала.

В августе группа пригласила шесть стран присоединиться к ней, связав некоторых крупнейших производителей энергии на планете с крупнейшими потребителями в развивающихся странах.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января этого года.