Саудовская Аравия приостановила выдачу турвиз гражданам Азербайджана

Саудовская Аравия приостановила выдачу туристических виз для граждан 22 стран, в том числе Азербайджана, в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на sputniknews.kz, об этом сообщает Духовное управление мусульман Казахстана.

"По информации министерства внутренних дел Саудовской Аравии, выдача туристических виз временно приостановлена гражданам 22 стран. Это Китай, Иран, Италия, Корея, Япония, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Пакистан, Афганистан, Ирак, Филиппины, Сингапур, Индия, Ливан, Сирия, Йемен, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Сомали, Вьетнам", - заявили в ДУМК.

До ситуации с коронавирусом Саудовская Аравия разрешала иностранцам любого вероисповедания из 49 стран получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде. Многократная виза позволяла находиться в стране не более 90 дней за одну поездку.

"Королевство временно приостановило выдачу туристических виз и виз на умру для стран, где есть риск распространения коронавируса. Запрет на въезд распространяется также для туристов со всего мира", - отмечает Духовное управление мусульман Казахстана.

