Саудовская Аравия приобретает у Израиля систему противоракетной обороны

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия приступила к переговорам для приобретения у Израиля систем противоракетной обороны "Железный купол".

Как сообщает Report со ссылкой на швейцарскую газету Basler Zeitung, между Саудовской Аравией и Израилем строятся неофициальные связи.

По информации, Королевство желает приобрести систему противоракетной обороны "Железный купол", чтобы защититься от ракет, брошенных повстанцами-хуситами в Йемене.

Издание пишет о неофициальном военном сотрудничестве между Эр-Риядом и Тель-Авивом.

Кроме того, Саудовская Аравия намерена приобрести у Израиля боеприпасы и танки.