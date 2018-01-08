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    Саудовская Аравия приобретает у Израиля систему противоракетной обороны

    Эр-Рияд намерен закупить у Тель-Авива боеприпасы и танки

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия приступила к переговорам для приобретения у Израиля систем противоракетной обороны "Железный купол".

    Как сообщает Report со ссылкой на швейцарскую газету Basler Zeitung, между Саудовской Аравией и Израилем строятся неофициальные связи.

    По информации, Королевство желает приобрести систему противоракетной обороны "Железный купол", чтобы защититься от ракет, брошенных повстанцами-хуситами в Йемене.

    Издание пишет о неофициальном военном сотрудничестве между Эр-Риядом и Тель-Авивом.

    Кроме того, Саудовская Аравия намерена приобрести у Израиля боеприпасы и танки.

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