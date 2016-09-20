 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Саудовская Аравия приняла 2,5 млн сирийских беженцев с начала конфликта

    Эр-Рияд предоставил возможность бесплатно обучаться 141 тысяче сирийских школьников

    Баку. 20 Сентября. REPORT.AZ/ Более 2,5 млн граждан Сирии бежали в Саудовскую Аравию с начала вооруженного конфликта.

    Как передает Report, об этом на проходящем в ООН форуме по проблемам массовой миграции заявил наследный принц Мухаммед бен Наиф Аль Сауд.

    "Саудовская Аравия приняла 2,5 миллиона сирийцев с начала кризиса и дала им право спокойно жить и работать", - сказал наследник саудовского монарха.

    "Эр-Рияд предоставил возможность бесплатно обучаться 141 тысяче сирийских школьников и оказал помощь миллионам сирийских беженцев в соседних странах", - добавил он.

    Мухаммед бен Наиф Аль Сауд напомнил, что власти королевства в общей сложности за четыре десятилетия выделили на благотворительность $139 млрд, и по этому показателю страна является третьей в мире.

    "Мы продолжаем работать с международными организациями, чтобы облегчить страдания беженцев", - отметил он. Наследник престола также призвал другие страны ответственно подойти к этой проблеме и объединить усилия с целью ее решения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi