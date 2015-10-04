​Саудовская Аравия пригрозила "военным решением" конфликта в Сирии

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост или же будет отстранен от власти насильно.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам после встречи с союзниками Саудовской Аравии в Нью-Йорке.

Глава МИД королевства отклонил призывы России сформировать международную коалицию, чтобы помочь Асаду бороться с террористической группировкой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), и назвал лучшим выходом из ситуации отставку сирийского президента.

«В Сирии для Асада нет будущего», — подчеркнул министр. По мнению Аделя аль-Джубейра, есть два варианта урегулирования конфликта в Сирии, наиболее «предпочтительным» из которых является «политический процесс с созданием переходного совета».

«Другим вариантом является военный, который также закончится отстранением Башара Асада от власти», — предупредил он.