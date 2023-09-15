Саудовская Аравия пригласила хуситов на переговоры по урегулированию конфликта в Йемене

Саудовская Аравия направила представителям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) официальное приглашение принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Йемене.

Саудовская Аравия направила представителям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) официальное приглашение принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Йемене.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел королевства.

"В продолжение усилий Саудовской Аравии и Омана по достижению постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Йемене, а также достижению устойчивого политического решения, приемлемого для всех сторон, делегация из Саны была приглашена в королевство для проведения консультаций", - отмечается в документе.

Представителей хуситов сопровождает делегация из Омана, который выступает посредником между властями Саудовской Аравии и руководством "Ансар Аллах".