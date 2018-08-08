Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде, а также занимается перевозкой своих пациентов в больницы других стран. Как передает Report, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими. Его слова приводит Саудовское агентство печати.

Отмечается, что Эр-Рияд старается обеспечить безопасность саудовских граждан, которые проходят лечение в Канаде.

6 августа МИД Саудовской Аравии объявил канадского посла персоной нон грата, а также отозвал своего посла из Оттавы.

Также королевство объявило, что замораживает все новые торговые и инвестиционные сделки с канадской стороной.

В Министерстве иностранных дел Канады потребовали объяснений в связи с произошедшим.

3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленно освободить. В понедельник МИД Саудовской Аравии заявил, что позиция Канады "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства" и "противоречит основам международного права".