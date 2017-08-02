Саудовская Аравия потребовала отклонить иски о ее связи с терактом 9/11

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия обратилась в федеральный суд Манхэттена с требованием отклонить 25 исков, в которых утверждается, что королевство содействовало планированию терактов 11 сентября 2001 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Документы с требованиями поступили в федеральный суд Манхэттена в понедельник. Саудовская Аравия считает, что истцы не предоставляют доказательств того, что королевство или связанные с ним благотворительные организации стояли за атакой.

"Ни надлежащие обвинения, ни какие-либо свидетельства не подкрепляют беспочвенные утверждения истцов о том, что Саудовская Аравия спровоцировала атаки 11 сентября, оказывая преднамеренную и даже безрассудную поддержку террористам, которые их осуществили", - говорится в заявлении королевства.

Помимо этого, Саудовская Аравия потребовала предоставить суверенный иммунитет, а также предположила, что принятый в сентябре 2016 года закон о справедливом судебном преследовании спонсоров терроризма, позволяющий наследникам жертв терактов 11 сентября подавать в суд на Саудовскую Аравию, является нарушением американской конституции в том случае, если конгресс принял этот закон с целью "продиктовать результаты этого судебного процесса".