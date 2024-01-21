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Саудовская Аравия поставила условие для нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия поставила условие для нормализации отношений с Израилем Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса.
Другие страны
21 января 2024 г. 21:39
Саудовская Аравия поставила условие для нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия не сможет нормализовать свои отношения с Израилем, пока не начнется долгосрочное урегулирование палестинского вопроса.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Это единственный выгодный для нас путь, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста. - Так что ответ да, потому что нам нужна стабильность, будем надеяться, она будет достигнута через решение палестинского вопроса".

Саудовский министр отметил, что решение палестинского вопроса является залогом стабильности и процветания для всего ближневосточного региона, в том числе и для Израиля. "Для того, чтобы регион увидел настоящий мир и стабильность, настоящую интеграцию, которая приносит экономические и социальные выгоды для всех нас, в том числе и для Израиля, необходим надежный, необратимый процесс создания государства Палестина", - подчеркнул он.

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