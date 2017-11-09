Саудовская Аравия попросила граждан покинуть Ливан

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия попросила своих подданных покинуть Ливан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило государственное новостное агентство SPA.

"В связи с текущей обстановкой в Ливанской республике, королевство Саудовская Аравия попросило от своих подданных, которые сейчас находятся или проживают в Ливане, покинуть его как можно скорее", — передает агентство слова источника.

Чиновник также сообщил, что Саудовская Аравия посоветовала своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.