Саудовская Аравия поблагодарила США за сдержанность в деле Кашикчи

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Посольство Саудовской Аравии в США выразило благодарность администрации США за сдержанность в оценке ситуации с исчезновением журналиста Джамаля Кашикчи. Ранее Саудовская Аравия пригрозила ответить на возможные санкции, которыми США и Великобритания готовы отреагировать в случае подтверждения версии об убийстве журналиста в генконсульстве.

«Мы бы хотели внести ясность в недавнее заявление Саудовской Аравии. Королевство Саудовская Аравия благодарит всех, включая администрацию США, за то, что они воздерживаются от поспешных выводов продолжающегося расследования»,— говорится в сообщении посольства в Twitter, передает Report.

Ранее стало известно, что Великобритания и США рассматривают возможность бойкотирования крупной международной конференции по инвестициям (Future Investment Initiative) в Саудовской Аравии после исчезновения саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.