Саудовская Аравия по-прежнему поддерживает политическое урегулирование в Сирии

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура заявил, что несмотря на разрыв дипломатических отношений с Ираном, Саудовская Аравия поддерживает политическое урегулирование в Сирии, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Данное заявление, как отмечает Report, он сделал после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром и сирийской оппозицией.

«Саудовская Аравия ясно дала понять, что разрыв отношений с Ираном никак не повлияет на межсирийские переговоры в Женеве и на развитие процесса под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Сирии», — говорится в заявлении спецпосланника.

Де Мистура не охарактеризовал позицию сирийской оппозиции, но заявил, что «нельзя упустить эти переговоры, несмотря на ситуацию в регионе».

Ранее стало известно, что спецпосланник ООН по Сирии направился в Саудовскую Аравию.