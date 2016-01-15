Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия планирует создать новый суверенный фонд для управления частью своих нефтяных богатств и диверсифицировать свои инвестиции. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Сохранение валютных вложений на хорошем уровне необходимо для удерживания прочных финансовых позиций и поддержки государственной валюты", - сказал один из источников.

Предполагается, что новый фонд может сосредоточиться на инвестициях в обрабатывающую и химическую промышленность, морской транспорт и логистику.

В настоящий момент власти подыскивают предложения от инвестиционных банков и консалтинговых компаний. Саудовское правительство запросило у них предложения по возможной структуре нового фонда в конце 2015 года.

Ранее стало известно, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует выйти на IPO.