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    Саудовская Аравия планирует создать новый суверенный фонд

    В настоящий момент власти подыскивают предложения от инвестиционных банков и консалтинговых компаний

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия планирует создать новый суверенный фонд для управления частью своих нефтяных богатств и диверсифицировать свои инвестиции. Как передает Report, об этом сообщает  Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

    "Сохранение валютных вложений на хорошем уровне необходимо для удерживания прочных финансовых позиций и поддержки государственной валюты", - сказал один из источников.

    Предполагается, что новый фонд может сосредоточиться на инвестициях в обрабатывающую и химическую промышленность, морской транспорт и логистику. 

    В настоящий момент власти подыскивают предложения от инвестиционных банков и консалтинговых компаний. Саудовское правительство запросило у них предложения по возможной структуре нового фонда в конце 2015 года.

    Ранее стало известно, что государственная нефтяная компания Saudi Aramco планирует выйти на IPO.

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