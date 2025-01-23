Саудовская Аравия планирует инвестировать более $600 млрд в торговлю с США

Саудовская Аравия планирует расширить свои инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на сумму $600 млрд в течение следующих четырех лет.

Саудовская Аравия планирует расширить свои инвестиции и торговлю с США по меньшей мере на сумму $600 млрд в течение следующих четырех лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SPA по итогам первого телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом и президентом США Дональдом Трампом.

Согласно информации, бин Салман поздравил Трампа со вступлением в должность президента США, стороны обсудили двусторонние отношения и региональные события, а также пути сотрудничества между странами "в целях содействия миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также укрепления двустороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом".

Мухаммед бин Салман также подтвердил намерение расширить инвестиции и торговлю с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет "на сумму $600 млрд и, возможно, даже больше". Информация о характере инвестиций не приводится.

Напомним, во время своего первого срока (2017-2021) Трамп совершил первую зарубежную поездку в Саудовскую Аравию. Ранее он сообщил журналистам, что повторит свой визит, если Саудовская Аравия согласится закупить американскую продукцию на сумму до $500 млрд.