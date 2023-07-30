Саудовская Аравия переходит на электронную заявку на получение визы еще с 12 странами

Правительство Саудовской Аравии объявило, что система электронных виз была расширена, чтобы включить еще 12 стран, в общей сложности 19 стран.

Правительство Саудовской Аравии объявило, что система электронных виз была расширена, чтобы включить еще 12 стран, в общей сложности 19 стран.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в соответствии с новой системой лицам, прибывающим в Саудовскую Аравию, больше не потребуется иметь в паспорте визовую наклейку.

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии объявило, что Саудовская Аравия теперь будет использовать распечатанную электронную визу с QR-кодом вместо визовых наклеек. Этот код будет содержать все необходимые данные о путешественниках.

Электронная виза также будет служить новым форматом для рабочих, гостевых и резидентских виз. Срок постепенного отказа от визовых наклеек в паспортах посетителей будет действовать с 24 июля по 4 сентября.

Пакистан - 24 июля, Йемен - 26 июля, Судан - 2 августа, Уганда - 7 августа, Ливан - 9 августа, Непал - 14 августа, Турция - 16 августа, Шри-Ланка - 21 августа, Кения - 23 августа, Марокко - 28 августа, Таиланд - 30 августа, Вьетнам - 4 сентября.

В мае Саудовская Аравия впервые ввела новую электронную визу для 7 стран, включая ОАЭ, Иорданию, Египет, Бангладеш, Индию, Индонезию и Филиппины.

Саудовская Аравия пытается привлечь больше иностранных гостей. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман пытается диверсифицировать экономику королевства за счет инвестиций в туризм и развлечения.

Махмуд Абдулхади, заместитель министра по привлечению инвестиций Министерства туризма, сказал, что в этом году Саудовскую Аравию посетят 28 миллионов туристов. Последние данные показывают, что королевство приняло 3,5 миллиона туристов в 2021 году и 16,6 миллиона в 2022 году.