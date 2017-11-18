Саудовская Аравия отзывает своего посла в Германии

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Эр-Рияд отозвал своего посла в Берлине для консультаций, а также направил ноту протеста представителю Германии в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает официальное саудовское агентство SPA, со ссылкой на источник в МИД королевства.

Согласно заявлению, эти меры приняты после ряда высказываний в отношении Саудовской Аравии министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля на встрече со своим ливанским коллегой.

Эти высказывания, как говорится в тексте SPA, "вызывают удивление и возмущение".

"Королевство рассматривает эти заявления как спонтанные, основанные на дезинформации, не способствующие стабильности в регионе", — говорится в заявлении.