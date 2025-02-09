Саудовская Аравия отвергла слова Нетаньяху о переселении палестинцев

Саудовская Аравия отвергла слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переселении палестинцев и создании палестинского государства на территории королевства.

Саудовская Аравия отвергла слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о переселении палестинцев и создании палестинского государства на территории королевства.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

Ранее ведущий 14-го канала израильского телевидения во время интервью с Нетаньяху, вероятно, оговорился, сказав "саудовское государство" вместо "палестинское государство". Премьер-министр Израиля поправил его, добавив: "Если только вы не хотите, чтобы палестинское государство было в Саудовской Аравии, у них много территорий".

"Королевство подтверждает свое категорическое неприятие подобных заявлений <...>. Братский палестинский народ имеет право на свою землю, они не пришельцы или переселенцы, которых можно выслать", - указано в заявлении министерства.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа.