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Саудовская Аравия отменяет обязательный масочный режим на улице

Саудовская Аравия отменяет обязательный масочный режим на улице Саудовская Аравия приняла решение отменить масочный режим на открытых площадках с 17 октября. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня МВД королевства.
Другие страны
15 октября 2021 г. 17:55
Саудовская Аравия отменяет обязательный масочный режим на улице

Саудовская Аравия приняла решение отменить масочный режим на открытых площадках с 17 октября. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня МВД королевства.

"Маски не являются более обязательными на открытых пространствах, - отмечается в заявлении ведомства. - Саудовская Аравия начинает ослаблять связанные в пандемией нового коронавируса ограничения на фоне сокращения количества новых случаев заболевания".

В то же время в закрытых помещениях и определенных правилами местах люди по-прежнему должны носить маски.

До последнего момента нарушение масочного режима строго наказывалось. В сентябре подданный королевства был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за то, что снял маску в общественном месте и отказался подчиниться указанию сотрудника службы безопасности.

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