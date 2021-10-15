Саудовская Аравия отменяет обязательный масочный режим на улице

Саудовская Аравия приняла решение отменить масочный режим на открытых площадках с 17 октября. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня МВД королевства.

Саудовская Аравия приняла решение отменить масочный режим на открытых площадках с 17 октября. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило сегодня МВД королевства.

"Маски не являются более обязательными на открытых пространствах, - отмечается в заявлении ведомства. - Саудовская Аравия начинает ослаблять связанные в пандемией нового коронавируса ограничения на фоне сокращения количества новых случаев заболевания".

В то же время в закрытых помещениях и определенных правилами местах люди по-прежнему должны носить маски.

До последнего момента нарушение масочного режима строго наказывалось. В сентябре подданный королевства был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за то, что снял маску в общественном месте и отказался подчиниться указанию сотрудника службы безопасности.