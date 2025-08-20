О нас

Саудовская Аравия открывает небо для международных операторов частных самолетов

Другие страны
20 августа 2025 г. 14:04
Саудовская Аравия открывает небо для международных операторов частных самолетов

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии выдало швейцарской компании Vista Jet разрешение на выполнение внутренних рейсов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Таким образом, Vista Jet стала первым международным оператором частных самолетов, получившим разрешение на деятельность в Королевстве.

Главное управление гражданской авиации (GACA) сообщило, что этот шаг является частью более масштабных усилий по расширению услуг авиаперевозок в Саудовской Аравии и поддержке целей Vision 2030 - плана реформ Королевства, направленного на диверсификацию экономики и стимулирование таких секторов, как туризм и авиация.

Версия на английском языке Saudi Arabia opens skies to VistaJet as first foreign private jet for domestic flights

