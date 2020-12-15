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Саудовская Аравия открыла запись на вакцинацию от коронавируса

Саудовская Аравия открыла запись на вакцинацию от коронавируса Саудовская Аравия открыла запись на вакцинацию от коронавируса для населения.
Другие страны
15 декабря 2020 г. 20:08
Саудовская Аравия открыла запись на вакцинацию от коронавируса

Саудовская Аравия открыла запись на вакцинацию от коронавируса для населения.

Как передает Report, вакцинация будет проходить в три этапа. Сначала препарат получат те, кто старше 65 лет, имеет лишний вес, недостаток иммунитета и два или более хронических заболевания. Также к этой категории относятся те, кто рискует заразиться коронавирусом из-за работы.

После прививку сделают тем, кто старше 50 лет, остальным медицинским работникам, людям с хроническими болезнями и повышенной массой тела.

На последнем этапе привиться смогут все желающие.

Саудовская Аравия 10 декабря одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Она стала второй после Бахрейна страной в Персидском заливе, одобрившей препарат. В стране коронавирусом заразились 360 013, выздоровели 350 792, скончались 6 059 человек.

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