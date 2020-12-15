Саудовская Аравия открыла запись на вакцинацию от коронавируса для населения.
Как передает Report, вакцинация будет проходить в три этапа. Сначала препарат получат те, кто старше 65 лет, имеет лишний вес, недостаток иммунитета и два или более хронических заболевания. Также к этой категории относятся те, кто рискует заразиться коронавирусом из-за работы.
После прививку сделают тем, кто старше 50 лет, остальным медицинским работникам, людям с хроническими болезнями и повышенной массой тела.
На последнем этапе привиться смогут все желающие.
Саудовская Аравия 10 декабря одобрила вакцину компаний Pfizer и BioNTech. Она стала второй после Бахрейна страной в Персидском заливе, одобрившей препарат. В стране коронавирусом заразились 360 013, выздоровели 350 792, скончались 6 059 человек.