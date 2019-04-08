Саудовская Аравия отказалась обваливать доллар

Власти Саудовской Аравии не намерены отказываться от расчетов за нефть в долларах, что могло бы привести к обвалу американской валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель пресс-службы министерства энергетики Саудовской Аравии.

Представитель ведомства заявил, что данная информация "неверная и не отражает позицию Саудовской Аравии по этому вопросу". Более того, власти отметили, что многолетний опыт расчетов в долларах позитивно работал на благо королевства.

В пресс-службе также объяснили, что Эр-Рияд несет колоссальную ответственность в качестве одного из стабилизаторов нефтяного рынка, поэтому никаких решений, которые бы фундаментально изменили нынешнее положение на рынке, принять в одностороннем порядке не готовы.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии рассматривают возможность отказа от доллара в качестве основной валюты расчетов за поставляемую королевством нефть.