Саудовская Аравия отказала Катару в диалоге

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия отказалась вступить в диалог с Катаром до тех пор, пока Доха не объявит свою официальную позицию.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, при этом в МИД страны заявили, что власти Катара должны объявить позицию публично.

Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что внешняя политика Катара не отражает уверенности для начала диалога между странами.

Напомним, что ранее эмир Катара провел телефонный разговор с саудовским принцем, в рамках которого предложил сесть за стол переговоров.