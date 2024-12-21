Саудовская Аравия осудила теракт на рождественском рынке в Магдебурге

Власти Саудовской Аравии осудили теракт на рождественском рынке в немецком Магдебурге и выразили солидарность с народом ФРГ.

Власти Саудовской Аравии осудили теракт на рождественском рынке в немецком Магдебурге и выразили солидарность с народом ФРГ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства.

"Министерство иностранных дел выразило осуждение Королевством Саудовская Аравия инцидента с наездом [на людей], произошедшего на рынке в городе Магдебург в Федеративной Республике Германия, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения, выражая солидарность с немецким народом и семьями погибших ", - говорится в нем.

Саудовская Аравия, отметили в ведомстве, отвергает насилие и "выражает искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу ФРГ, желая скорейшего выздоровления пострадавшим".

Напомним, что вечером 20 декабря в толпу на ярмарке въехал черный BMW. По официальным данным, в результате инцидента два человека погибли, 68 получии ранения.

По информации газеты Welt, совершивший наезд мужчина - выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он был задержан и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, работает врачом и обладает постоянным видом на жительство в ФРГ. Пока власти Германии исходят из того, что речь идет о преступнике-одиночке.