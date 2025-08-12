Саудовская Аравия осудила решение Израиля расширить военные действия в секторе Газа

О нас

12 августа 2025 г. 15:54
Правительство Саудовской Аравии на заседании под председательством кронпринца Мухаммеда бен Салмана раскритиковало намерение Израиля нарастить масштаб военных операций в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Саудовское агентство печати.

"Кабинет министров решительно осуждает решение Израиля полностью занять сектор Газа, продолжение преступлений, связанных с голодом, жестокими действиями и этническими чистками против братского палестинского народа", - говорится в сообщении.

В Эр-Рияде считают, что неспособность мирового сообщества и Совета безопасности ООН остановить эти нападения прямо подрывает основы международной системы и ее легитимность, угрожает региональному и глобальному миру и безопасности.

