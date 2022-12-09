Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь

Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь.

Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава Минфина Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.

По словам министра, правительство его страны продолжит поддерживать Пакистан настолько, насколько это возможно.

"Королевство предприняло несколько шагов для оказания финансовой поддержки странам региона, стремясь укрепить отношения с союзниками. Оно продлило срок депозита в размере трех миллиардов долларов, чтобы увеличить резервы иностранной валюты и помочь Пакистану преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса в начале этого месяца", - отметил Мохаммед аль-Джадаан.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия также планирует вкладывать больше средств в Египет и начать заключать сделки в Турции.

"Наши отношения с Турцией значительно улучшаются, и мы надеемся, что у нас появятся инвестиционные возможности. Мы начали активно инвестировать в Египет, и мы будем продолжать искать инвестиционные возможности, и это важнее, чем депозиты. Депозиты могут быть изъяты, но инвестиции остаются", - добавил министр.