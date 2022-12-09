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Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь

Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 04:55
Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь

Саудовская Аравия окажет Пакистану финансовую помощь.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава Минфина Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.

По словам министра, правительство его страны продолжит поддерживать Пакистан настолько, насколько это возможно.

"Королевство предприняло несколько шагов для оказания финансовой поддержки странам региона, стремясь укрепить отношения с союзниками. Оно продлило срок депозита в размере трех миллиардов долларов, чтобы увеличить резервы иностранной валюты и помочь Пакистану преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса в начале этого месяца", - отметил Мохаммед аль-Джадаан.

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия также планирует вкладывать больше средств в Египет и начать заключать сделки в Турции.

"Наши отношения с Турцией значительно улучшаются, и мы надеемся, что у нас появятся инвестиционные возможности. Мы начали активно инвестировать в Египет, и мы будем продолжать искать инвестиционные возможности, и это важнее, чем депозиты. Депозиты могут быть изъяты, но инвестиции остаются", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı Pakistana maliyyə yardımı edəcək

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